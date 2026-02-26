「絶対にゆるせない」...業者NG即売会で個人装い「昭和レトロ」貴重品大量購入　ミュージアム代表が悲痛訴え

2026年2月1日に閉館した出雲崎レトロミュージアム（新潟県出雲崎町）の公式Xが22日、業者による展示品の買い取りを断っていたにもかかわらず、個人向けの展示品即売会に業者が個人を装って現れ、貴重な展示品を購入していってしまったとし、怒りをあらわにした。

同ミュージアムの代表は取材に、「昭和レトロを愛するのであれば返してください」と訴える。このまま返却がなければ、この業者に対し今後の対応を検討することになると明かした。

昭和レトロ品を「新潟県内に残したい」...業者への販売断る

出雲崎レトロミュージアムは、昭和の貴重なおもちゃなどを中心に展示していた博物館だ。代表が患っていた国指定難病が悪化したことにより、2月1日に閉館。閉館後は、土・日・祝日に展示品即売会を行っている。

同ミュージアムはXで、今回の出来事の経緯を長文で説明。「あまりにも貴重な物だけが新潟県外へ出て行ってしまったので 正直怒りしかありません」「嘘つき企業は信用できません。あの会社は絶対にゆるせないです」と怒りをにじませた。

出雲崎レトロミュージアムの代表は25日、J-CASTニュースの取材に応じ、詳細を明かした。

代表によると、25年11月に閉館することを発表して以降、さまざまな業者から展示品を「買取りします」「無償で譲ってほしい」といった連絡が毎日のように来るようになった。中でも県外のある業者は、12月から1月まで毎週のように来館し、展示品をチェックしていたという。

代表は、ミュージアムの事業継承の話を進めていること、展示品を「新潟県内に残したい」との思いもあることから、全ての業者に対し展示品の販売を断ってきたと説明した。

一方、展示品が倉庫にも大量にあることから、「本当に欲しいコレクターの個人様向け」として、即売会を開催することにした。告知には「業者への販売はお断り」する旨を記載していたという。

即売会では見覚えのない2人組が、ホンダ「モンキー」を仮面ライダーに登場する「サイクロン号」仕様にしたオリジナルのバイクを購入したいと伝えてきた。「バイク好きで自分のバイクの隣に置いて飾りたい」と話したという。

このバイクは福島県の「NPO法人おもちゃ保存協会」の理事長から譲り受けた、思い入れのあるものだったが、代表は「コレクションされる方なんだな」と思い、2人組に譲る決意をしたという。