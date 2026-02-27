実業家・アイドルPがクロちゃんに疑問　「武道館の夢を汚したと言いきられたことが本当に悲しかった」

アイドルグループ「新世界ギルドール」を手掛ける実業家でプロデューサーの桜井みゆさんが2026年2月26日、お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃんによるX投稿に反論をつづった。

「10,000人はほど遠い結果になりました」

発端となったのは、24日に日本武道館で開催されたアイドルフェス「天下一武道館」だった。このフェスイベントは、リアリティ番組「令和の虎」の「虎」として活動する実業家で地下アイドルの神田みつきさんが自ら同番組でプレゼンを行い、開催に至ったものだ。

イベント公式サイトでは、開催にあたっての思いを「事務所の垣根を越えたどんなアイドルでも武道館の夢を目指せて、実際に武道館の舞台に立つことが叶えられるフェスを絶対にしたい！」としていた。

東京・大阪・福岡の公開予選から始まるオーディションを勝ち抜いた15組の地下アイドルグループが日本武道館でのライブを披露。ホリエモンこと実業家の堀江貴文さんらも出演した。

一方、SNSでは「客席がガラガラだ」などとする指摘が続出。空席の目立つ客席の写真も拡散された。武道館の収容人数は約1万人だが、神田さんは自らのXで「総来場は4000人は超えてはいましたが10,000人はほど遠い結果になりました」と報告していた。