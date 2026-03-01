「りくりゅう」に失礼な質問、大谷翔平ばかり追い回す　冬季五輪やWBCで懲りないマスコミの無神経な報道

2026年ミラノ・コルティナ冬季五輪が閉幕した。アスリートたちが4年間努力を重ねた結果生み出した、極限のドラマに敬意を払う時期である。

しかし、いま我々の前で繰り広げられているのは、彼らを追うマスコミの醜悪な風景だ。

スポーツマスコミは、フィギュアスケート以外興味なし？

今回の五輪で、日本選手団はスノーボードで木村葵来、村瀬心椛、戸塚優斗の3選手が金メダルを獲ったのをはじめ、冬季史上最多24個のメダルを獲得した。

そのなかでも注目を集めたのは、フィギュアスケートの選手たちだった。

団体で銀、そして男子シングルで鍵山優真・佐藤駿、女子シングルで坂本花織・中井亜美がそれぞれ銀・銅メダルを獲得。

そしてペア競技では三浦璃来・木原龍一ペア、通称「りくりゅう」がショートプログラムのミスをフリープログラムで挽回して金メダルを手にした姿は、多くの人に感動を与えた。

そうして五輪が閉幕した2月24日、東京都内のホテルで行われた日本選手団のメダリスト会見には、多くのマスコミが詰めかけた。

だが、彼らの質問は「りくりゅう」をはじめとするフィギュアスケートの選手たちに集中してしまった。

その状況に司会者が「スキー・スノーボード関係にご質問がある方いらっしゃいますか？」と問いかけたものの、手は挙がらなかったのである。

この状況を観ていた元フジテレビアナウンサーの笠井信輔氏はInstagramで、「同じ取材者としてきつい言葉で言うならば、非常にレベルが低いと思います」と指摘した。

この翌日、日本記者クラブで開かれた記者会見でも状況は変わらず、「りくりゅう」に対して、

「お二人は、きょうだいにも友人にも夫婦漫才にも見える、何が正解なんでしょうか」

と、暗に「二人は付き合っているのか」という失礼な質問が飛んだ。

これはジャーナリズムではなく、単なる下世話なのぞき見趣味への転落としか言いようがない。