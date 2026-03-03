ヒカキン、みそきん実店舗閉店...今だから言える不安も赤裸々告白　「世間の冷たい視線が常に」

人気YouTuberのHIKAKIN（ヒカキン）さんが、2026年2月28日にYouTubeを更新。自身プロデュースの味噌ラーメンブランド「みそきん」の期間限定実店舗の閉店を報告した。

自身も最後の仕込み「実感がわきません」

「みそきん」は、セブン-イレブンからカップ麺として販売を開始。25年8月、東京駅の東京ラーメンストリートで期間限定のリアル店舗をオープンしたが、12月に「当初から決まっていた出店期間の延長ができませんでした」として、26年2月23日をもって閉店すると発表した。

2月28日に投稿した動画では、リアル店舗最後の営業日の模様を公開。ヒカキンさんは「夜2時間ぐらいしか眠れなかったです 」「いろんな思い出があるので寂しいです」と名残惜しさを口にしつつ、「東京ラーメンストリートという憧れの場所に出店できたことを誇りに思います」とも語った。

その後「最後の仕込み」として、ヒカキンさんが厨房で開店準備に加わる様子も公開。「最終日ですが特別なことはしません」と言いながら、「最後だと思うとなんだか実感がわきません」と率直に語っていた。

開店すると、ヒカキンさんのファンらで店内は大盛況。ヒカキンさん自身も店に立ち、ファンとの交流を楽しんでいた。