退職を伝えたら「深夜の密室」で激詰めの苦痛　「逃げるのか」「他で通用しない」上司の圧力どう振り払ったか

近年、日本では働く人の価値観が変わりつつある。転職市場の注目度は高いが、仕事をやめたいと思っても、なかなか行動に踏み切れないでいる人もいるかもしれない。一方で、退職をめぐる職場内での行き違いやトラブルが表面化するケースもあるようだ。

退職を告げたその日から、帰宅時間がさらに遅くなったという佐藤健太さん（仮名・20代）。前職を辞めたのは、今から約1年前のことだった。

退職を伝えた夜から続いた「地獄の面談」

佐藤さんは、営業会社で主任を務めていた。勤続は3年7か月。役職手当はあったものの、業務量と拘束時間を考えると、対価に見合っているとは感じられなかったという。

「18時を過ぎてから、会議や事務作業がはじまるのが当たり前でした。22時退社が実質の定時。早く帰ろうとすると、嫌みを言われました」

限界を感じ、上司に退職の意思を伝えた。

「その日の夜に会議室に呼ばれて、23時まで外に出してもらえませんでした」

辞める理由や次の進路について、繰り返し問いただされたそうだ。オフィスの電気が半分消え、社内が静まり返る時間帯まで面談は続いた。

翌日も同じだった。

「考え直した？」

夕方に帰社した瞬間、再び会議室へ呼び出された。23時までの面談が続き、それが1週間繰り返されたのだ。