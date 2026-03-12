J-CAST ニュース

TBS番組で専門家が指摘「国会では原子力行政のチェック機能が働いていない」再稼働拡大するなかで、安全性は大丈夫か

   東日本大震災による福島原発事故でいったんは「2030年代に原発ゼロ」を目指した日本政府がその後「最大限活用」（岸田政権）に大転換、再稼働への動きが進む。果たして安全性は確保されているのか、これで大丈夫なのか。2026年3月11日のBS-TBSの「報道1930」はいくつかの疑問を示した。

燃料デブリ取り出しはわずか0.9グラム、廃炉まで何年かかるか分からない

   福島県の原子力発電所の廃炉作業のなかで、溶け落ちた核燃料＝燃料デブリがなお880トンある。これまでに取り出された量はわずか「0.9グラム」だ。

   核廃棄物処理問題に詳しい小林祐喜・笹川平和財団主任研究員は「これから25年間で880トンをすべて処理するには、明日から毎日100キロとらなければ間に合いません。100キロといえば、近くに置いたら即死します。作業員の安全を考えれば、とんでもない放射線量です。できないことはできない、とそろそろきちんというべきです」と指摘した。

   原発事故当時に原子力委員会委員長代理をしていた鈴木達治郎氏も同じ意見だ。「現在の廃炉法はあいまいなので、廃炉の定義や基金、そのためのロードマップなど、きちんと決めるべき時に来ている」という。

「原発推進」に転じてが、争点にならない安全対策
