坂本予算委員長の強硬采配で突破した衆議院、高市首相を待ち受ける少数参議院と、何を要求されるか分からないトランプ会談

2026年度当初予算案は今世紀最短のスピード審議で衆院を通過、2026年3月16日から参議院予算委員会の審議が始まった。衆院予算委員会では2週間で審議を打ち切るなど与党側の強硬姿勢が目立ったが、その先頭で采配したのが坂本哲志・予算委員長である。3月13日のBS-TBSの「報道1930」では、この「坂本職権」について政治記者からの批判が出た。

「委員長職権」を16回も連発して「強行突破」

過去最大の総額122兆円の新年度予算案の審議は「異例」続きだった。高市早苗首相の突然の解散のため1か月遅れの2月27日に始まった予算委員会は、間もなく「3月13日採決」方針が自民党側から示され、坂本予算委員長は日程などを決める「委員長職権」を野党の反対を振り切って16回も連発、最短採決を決めた。

3月13日のBS-TBSの「報道1930」では、この「坂本職権」について、毎日新聞元政治部長の佐藤千矢子氏は、「高市首相は強硬路線を貫きたかったんでしょう。坂本委員長は官邸の下請けのようでした」と批判した。朝日新聞元政治部長の林尚行氏は「予算委員長は本来、与党と野党の『行司役』であるべきなのに、今回の経緯は検証されなければ」とした。「もともと坂本さんは、上の人の言うことを実現しよう、と動くタイプだといわれています」と、その人柄も語った。

坂本氏は石破茂政権当時の国対委員長で、少数与党での森山裕幹事長の下では、野党との粘り強い交渉に汗をかいた。