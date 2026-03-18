自民党議員らによる「米粉」ポストが話題　高市首相は「米粉たい焼き」に舌つづみ　減反には不安の声も

自民党議員らによる「米粉」をめぐるポストが、インターネットで話題を集めている。







「世界のグルテンフリー市場の拡大も見据えて」

発端となったのは、高市早苗首相が2026年3月17日に投稿した「先日、鈴木農林水産大臣から、『米粉100％』のたい焼きの試作品が届きました」との投稿だった。

「もともとたい焼きは大好物なのですが、『米粉たい焼き』は、食感も香りも最高で、とってもおいしくいただき、『これはイケる！』と思いました」という。

高市氏が絶賛した米粉のたい焼きは、「農林水産省の働きかけもあり、大手たこ焼きチェーンを展開する民間企業が商品開発したもの」で、「今後、同社が販売するたい焼きは、全て『米粉１００％』にしていく方向とお伺いしました」。「世界のグルテンフリー市場の拡大も見据えて、『たい焼き』だけでなく、『米粉たこ焼き』の開発にも取り組んでおられる」とも伝えた。

米を製粉した「米粉」は、伝統的な和菓子や麺類の材料として使われるほか、小麦粉と同様に洋菓子やパンの材料としても使われる。小麦アレルギーを持つ人や、小麦をはじめとした穀物のタンパク質の主成分である「グルテン」を除去した食事を摂る「グルテンフリー」を実践する人々からも人気が高い。