黒沢年雄、パン屋店員の「駐車スタンプ」巡る対応を非難「機転が効かない」　「カスハラ」反響に「半分反省」

俳優の黒沢年雄さん（82）が、パン屋の店員の対応をめぐり「とても嫌な気持ちに」「機転が効かない」などと2026年4月8日にブログに書いたことに非難の声が集まっている。黒沢さんは9日にもブログを更新し、この反響に「反響を読むと僕も若い」と反省の弁をつづった。

店員の対応に「ひとりのお客を逃しましたね（笑）」

黒沢さんの8日のブログによると、黒沢さんはあるホテルの中にあるフィットネスクラブに通っており、同じホテル内にあるパン屋でもよく買い物をしていたという。黒沢さんはこの日、駐車料金が無料になる「スタンプ」をフィットネスクラブで押し忘れたため、パン屋でお願いしたところ、「パンの購入金額が少ないので押せない」と言われたとした。

黒沢さんは「今まで何十回と購入して来た事か！」と、対応に驚いた様子を見せた。

続けて、「とても嫌な気持ちになり...それ以来そこのパン屋では購入する気になれなくなった」「人間にはちょっとした思いやりと気遣いがお客様の心を掴む...融通をきかせないと...彼女は機転が効かないのか」と、店員の対応を非難した。

なお、黒沢さんは「僕がホテルのメンバーでお店の常連客だと知っているはず」と主張。「そのスタッフに教育したい」「杓子定規ではいけませんですよ...ひとりのお客を逃しましたね（笑）」とも述べていた。