【ドジャース】キム・ヘソン、ベッツ「早期回復」は悪材料？打撃好調も...アピールの時間「残されていない」地元メディア危機感

韓国メディア「スポーツ朝鮮」が2026年4月9日、大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する韓国出身キム・ヘソン内野手（27）のマイナー降格に危機感を募らせた。

「『鉄壁』フリーランドを抑えられるか」

米国2年目のキムは、開幕ロースター入りできず、開幕をマイナーリーグで迎えた。

早期大リーグ昇格を目指す中、試合中に右脇腹を痛めたムーキー・ベッツ内野手（33）が、6日に負傷者リスト入りした。これに伴い、キムが大リーグに昇格した。

大リーグ復帰直後の6日のワシントン・ナショナルズ戦に途中出場。8回からセカンドの守備につき、打撃の機会はなかった。

7日に行われたトロント・ブルージェイズとの初戦に「8番・ショート」でスタメン出場を果たし、4打数2安打1得点1四球と、すぐに結果を出した。

続く8日の第2戦も「8番・ショート」でスタメン出場し、3打数1安打2得点1四球と、指揮官に猛アピールした。

9日に行われた第3戦は、ベンチスタートとなった。キムの代わりにミゲル・ロハス内野手（37）が「9番・ショート」でスタメン出場。この日は、キムの出番はなく、チームは3－4で競り負けた。

ここまで7打数3安打、打率.429を記録し、課題の打撃でデーブ・ロバーツ監督（53）にアピールする中、米メディアによると、ベッツの復帰が迫っているという。

米ドジャース専門メディア「ドジャースネーション」（ウェブ版）は8日、「ベッツが予想よりも早く回復している」と報じた。

この報道を受け、「スポーツ朝鮮」は、「キム・ヘソンに超大型の悪材料！『ベッツの早期復帰』守備練習すでに開始...時間がない中、『鉄壁』フリーランドを抑えられるか」とのタイトルで記事を展開した。