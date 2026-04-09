ジャングリア沖縄、「ガラガラ」企画で意見1714枚　代表も現場に参加...取り組みの背景は

沖縄県今帰仁村の大型テーマパーク「ジャングリア沖縄」を運営するジャパンエンターテイメント（同県名護市）が、来場の有無を問わず県民らの意見を直接受け取る「＃回せジャングリアのガラガラ」という企画を行い、話題になっている。

2026年4月4日・5日のイベントでは、来場者から「楽しかった！」「このアトラクションが好き！」などの意見が寄せられた一方、暑さ対策や休憩施設の改善に関する意見も寄せられたという。集客状況が話題になるジャングリアは、なぜ「ガラガラ」と銘打ったイベントに取り組んだのか。背景を聞いた。

イベント会場は那覇市中心部、「みなさんのメッセージをお届けください」

ジャングリア沖縄の公式Xアカウント（@JUNGLIA_OKINAWA）は4日、那覇市中心部の商業施設「パレットくもじ」でイベントを開催していると告知し、テーマパークに対する改善・要望の意見を寄せた人たちが福引きを回せる「＃回せジャングリアのガラガラ」がメイン企画だと説明していた。

イベントの模様を複数の投稿で伝える中、5日昼には、ジャパンエンターテイメントの代表取締役・加藤健史氏が現場で対応している様子も紹介。「みなさんのメッセージをお届けください」と呼びかけていた。

ジャングリア沖縄を巡っては、開業した25年7月下旬ごろから、「アトラクションの待ち時間が長い」「アトラクションが少ない」「日陰ゾーンが少ない」といった批判的な意見が相次いだ。その後も、「ガラガラ」「閑散としている」などと報じられている。

今回の「＃回せジャングリアのガラガラ」については、主婦と生活社が運営するウェブサイト「週刊女性PRIME」が4月6日付の記事で、「自虐的なネーミング」としてSNS上で受け止められている側面があると報じていた。

この取り組みについて、ジャパンエンターテイメントの広報担当者は取材に対し、さまざまな人々から幅広い意見を直接受け取るために実施した施策だと説明する。

ただ意見を投稿するのは「心理的ハードル」が高い上に、一部の意見に偏りやすい傾向があるとし、参加しやすい形式を採用したという。