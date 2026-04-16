男児の死体遺棄容疑「養父」が殺害自供と報道　まだ死因は分からず...残る未解明点はどうなる

京都府南丹市内の山林で男児の遺体が見つかった事件で、死体遺棄の疑いで逮捕された会社員の父親（37）が殺害も自供したと、報道各社が報じ始めている。

ただ、司法解剖の結果、死因は分からなかったと報じられており、事件にはまだ不可解な点も多い。刑事事件に詳しい識者は、府警の捜査本部がクリアすべき課題をいくつか指摘している。

虐待などに関する相談はなかったというが、どんな動機が

メガネをかけ、マスクをした父親が、捜査員に囲まれながら、マスコミの方にチラリと視線を送る。「私のやったことに間違いありません」と容疑を認めているといい、観念したかのような様子にも見えた。

父親が2026年4月16日未明に逮捕され、この日のうちに送検されると、テレビニュースが父親のこんな姿を番組内で放送した。

報道によると、父親は、養子である安達結希さん（11）が行方不明になった3月23日朝から安達さんの遺体が見つかった4月13日夕までに、南丹市内の山林などに遺体を遺棄した疑いが持たれている。父親は、単独でやったと供述しているという。

市内の別の場所にあった遺体を移動させたとも報じられている。3月29日には別の山林でリュックが、4月12日に安達さんのものとみられる靴がまた別の山林で見つかっており、父親が関与した可能性もあるという。リュックを見つけたのは、別の親族だとされている。

安達さんは、3月23日朝に生存が確認されており、父親の車も学校付近まで走っていたという。車に安達さんが乗っていたかどうかは、京都府警は明らかにできないとしている。

その後、16日になって、父親が安達さんの殺害も認める供述をしたと報じられた。

父親は、安達さんの母親と昨年再婚し、安達さんとは、戸籍上は養父に当たるという。府警には、虐待などに関する相談はなかったといい、一体どんな動機があったのだろうか。