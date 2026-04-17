京都の遺体遺棄事件...供述から元警視庁刑事が指摘　駐車場で降ろしたかどうか...そこで何らかのトラブル？

京都府南丹市で安達結希さんの遺体を遺棄したとして死体遺棄容疑で逮捕された安達優季容疑者への取り調べ状況が少しずつ明らかになってきた。

2026年4月17日放送の「モーニングショー」（テレビ朝日系）は、捜査関係者の話として「学校に行ったあと、南丹市内のどこかに連れて行き殺害し遺棄した」という趣旨の発言をしていると報じた。

玉川徹さん「殺意があったのか、そうではなかったのか」

安達容疑者の「（結希さんを）車で小学校に送り届けた」という供述について、元警視庁刑事の小比類巻文隆さんは「この文脈だけとらえると、結希君を降ろしたのかというところまでは、判断しかねる。駐車場まで行ったかもしれないが、何らかのトラブルなり容疑者の意図があって、降ろすことなくそこを立ち去って最初の遺棄場所に移動している。そういうことも証言、供述からみてとれる」と話した。

コメンテーターの玉川徹さんは「安達容疑者の自供で気になったのが、『殺害して遺棄した』と話しているということ。これは殺意があったということになる。一体どっちなんだろうと。亡くなった原因だが、たとえばかっとなって暴力をふるった、別に殺意はなかったが結果的に亡くなってしまったということなのか、はじめから殺すというつもりで死に至ったということとは、大きく違う。自供が全部出てこないとわからない」と話した。