「県民の声を聞かないと言っているに等しい」　斎藤知事に辞職求めるメッセージ3126人分を本人は読んでない？

兵庫県の告発文書問題に関して、地方公務員法（守秘義務）違反容疑が不起訴となった斎藤元彦・兵庫県知事。神戸地検のこの処分を不服とし、告発者の上脇博之・神戸学院大教授が2026年4月14日、検察審査会に申し立てた。

一連の問題を巡っては、捜査当局の主な捜査が終結したばかり。斎藤知事の4月15日の定例記者会見では、関西テレビの記者から知事が情報漏えいの指示をしたか、改めて問われたが、その回答を巡り、知事が「私の認識」と繰り返し、記者と押し問答になる場面もあった。

「私は指示していません」と明言せず「私の認識では」を繰り返す

「私の認識としては、これまで通り申し上げてきた通り、情報を外に出したことへの指示、関与等はしていない」

斎藤知事は、定例記者会見でこのように説明した。質問した記者は、「私の認識」という言葉が会見でわざわざ毎回出てくることに対して、「全く真っ白の冤罪の人、私は泥棒してないっていう人が『お前なんか物取ったのか』って言われた時は、『私は取ってない』と言うのが普通だと思う」と例えた上で、

「潔白であるならば、私は指示はしていませんと、明確に言った方がよろしくないですか」

と問いかけた。

だが、知事は「私の認識として、これまで答えている通り、捜査当局が、十分かつ慎重に捜査等した結果、不起訴という判断になっているということ」と答えた。

記者から、なぜ再度「私の認識」を入れたのかと指摘されると、「ご指摘は真摯に受け止めたいと思う」と、質問に正面から回答しなかった。

さらに記者は、神戸地検の判断が嫌疑不十分で、知事が潔白であれば、この結果は悔しくないのかと質問。知事は「私のことを思っていただいているのは、感謝したいという風に思うが、私としてはこれまでの認識を述べさせていただいている通り、指示等はしてないという認識」と繰り返した。記者は、

「どうして『認識』って言葉を引っつけるのかが、本当に不思議でならない」

とやりとりの印象を述べて質疑が終わった。