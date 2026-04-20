「こういう参加の仕方もある」ビール片手に、ティータイムも　「憲法デモ」様変わり...誰でも参加しやすく進化

2026年4月19日、憲法9条改正などに反対するデモが全国各地で行われ、国会議事堂前でも「NO WAR！ 憲法変えるな！4・19国会正門前大行動」と題したデモが行われた。主催者の市民団体によると、約3万6000人が憲法改正反対や反戦を訴えた。

社民・福島みずほ党首、共産・田村智子委員長らが訴え

当日、メインステージでは、まずミュージシャンのババカヲルコさんが登壇。「改憲反対」「戦争したがる首相はいらない」「税金は暮らしに使え」といったコールに合わせ、参加者もともに声を上げた。

次に、社民党党首の福島みずほ氏がステージに上がり、「（高市早苗首相は）憲法9条があるから自衛隊をホルムズ海峡に送ることができませんでした。9条が戦争をさせない、平和を守る、自衛隊員の命を守っているのではないでしょうか」と改憲の危険性を訴えた。

また、日本共産党委員長の田村智子氏、小池晃参議院議員、吉良よし子参議院議員が登壇し、田村氏は「世論調査で憲法を変えてほしいと望んでいる国民は極めて少数派です」「みなさん、戦争する国づくりを何としても止めましょう」と呼びかけた。

国会議員がスピーチするだけではなく、一般公募の発信者が思い思いのメッセージを発したり、憲法の内容を読み上げる時間があったりするなど、いろいろな人たちがさまざまな形で改憲反対を主張した。

メインステージだけでなく、国会議事堂周辺では多様なアクションが実施された。バンドの生演奏に合わせてリズミカルにコールをしたり、旗を振ったりするエリアは、メインステージとは異なる熱気を見せた。国会議事堂の裏側でも、打楽器を持った集団が奏でるリズムに合わせたコールが行われ、さながら音楽フェスのような盛り上がりを見せた。