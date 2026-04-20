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韓国・釜山で日本人客がセクハラ→ベッドに放尿　中国人観光客の訴えに中韓SNS騒然

2026.04.20 16:45
社会班

   韓国・釜山を訪れた日本人の男が、中国人の女性観光客にセクハラ行為を行ったとするSNS投稿が波紋を広げている。

  • 釜山には多くの日本人が訪れる(写真はイメージ)
    釜山には多くの日本人が訪れる(写真はイメージ)
  • 中国のSNSで拡散された男の写真。土下座して謝罪したという
    中国のSNSで拡散された男の写真。土下座して謝罪したという
  • 尿と思われる液体で汚れたスーツケース。中国のSNSで拡散された
    尿と思われる液体で汚れたスーツケース。中国のSNSで拡散された
  • 釜山には多くの日本人が訪れる(写真はイメージ)
  • 中国のSNSで拡散された男の写真。土下座して謝罪したという
  • 尿と思われる液体で汚れたスーツケース。中国のSNSで拡散された

ベッドの周辺をうろつき、ベッドや荷物、床に放尿

   問題となっているのは、韓国の複数メディアが報じているセクハラ事件だ。中央日報は2026年4月19日、「『釜山で日本人男性がセクハラ』中国人観光客の主張拡散...韓国警察が捜査中」との記事を公開した。

   20日には、朝鮮日報も「『日本人男性から性的被害受けた...ベッドに汚物まかれた』釜山で中国人女性観光客が主張、現地警察が捜査」と報じている。

   記事によると、事件は17日に中国の微博（ウェイボー、Weibo）に投稿された。中国人の女性がアイドルのライブイベントのため釜山を訪れ、ゲストハウスに宿泊したところ、同室になった男から性的被害を受けたという。

   客室は男女混用の6人部屋で、男は女性を口説くような言葉をかけたが、女性は取り合わず眠りについた。就寝後、物音に気づいた女性がスマートフォンのライトで辺りを照らすと、男が性器を露出した状態で女性のベッドの周りをうろついていた。驚いた女性が大声で静止するも、男はそのまま女性のスーツケースやベッドに放尿したという。

「寝ぼけてトイレと間違えた」と供述
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