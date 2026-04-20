韓国・釜山で日本人客がセクハラ→ベッドに放尿　中国人観光客の訴えに中韓SNS騒然

韓国・釜山を訪れた日本人の男が、中国人の女性観光客にセクハラ行為を行ったとするSNS投稿が波紋を広げている。

ベッドの周辺をうろつき、ベッドや荷物、床に放尿

問題となっているのは、韓国の複数メディアが報じているセクハラ事件だ。中央日報は2026年4月19日、「『釜山で日本人男性がセクハラ』中国人観光客の主張拡散...韓国警察が捜査中」との記事を公開した。

20日には、朝鮮日報も「『日本人男性から性的被害受けた...ベッドに汚物まかれた』釜山で中国人女性観光客が主張、現地警察が捜査」と報じている。

記事によると、事件は17日に中国の微博（ウェイボー、Weibo）に投稿された。中国人の女性がアイドルのライブイベントのため釜山を訪れ、ゲストハウスに宿泊したところ、同室になった男から性的被害を受けたという。

客室は男女混用の6人部屋で、男は女性を口説くような言葉をかけたが、女性は取り合わず眠りについた。就寝後、物音に気づいた女性がスマートフォンのライトで辺りを照らすと、男が性器を露出した状態で女性のベッドの周りをうろついていた。驚いた女性が大声で静止するも、男はそのまま女性のスーツケースやベッドに放尿したという。