「投壊」中日、9度の逆転負けで借金「11」 昨季は球場に助けられたが...球界OBが指摘する「勤続疲労」とは

プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（67）が、2026年4月18日にユーチューブを更新し、リーグ最下位に沈む中日の「投壊」について、「勤続疲労を起こしている」との見解を示した。

「昨季は球場に助けられていたなという感じはする」

中日は19日に甲子園球場で阪神と対戦し、5－7の逆転負けを喫した。

チームは、今季2度目の4連敗。スポーツ紙によると、開幕から19戦15敗は1980年に並ぶ球団ワースト記録だという。

開幕から4勝15敗、勝率.211で借金は「11」に膨れ上がった。首位ヤクルトとのゲーム差は、早くも10ゲームにまで広がった。

今季は投手陣が踏ん張り切れず、チーム防御率（4.24）、85失点はリーグワーストだ。

球場には、今季からホームランウイングが設置され、本塁からフェンスまでの距離が右中間、左中間ともに116メートルから110メートルに短縮した。

フェンスも1.2メートル低くなり、本塁打の量産が期待されたが、チームはここまで「恩恵」を十分に受けられずにいる。

高木氏は今季、投手陣の防御率が悪い要因について、「バンテリンドームが広かったので、そこでの防御率が良かった。でも他（球場）にいったら（防御率が）1点くらい上がっている。だからその帳尻が合っている。もちろん、優秀なピッチャーが多いが、防御率から換算すると、球場に助けられていたなという感じはする」と分析し、こう続けた。