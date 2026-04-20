抗議船運航団体の行動「どう理解すれば...」note指摘が波紋　遺族沖縄滞在中に謝罪なし、後手に回ったのはなぜ

沖縄県・辺野古沖で2026年3月16日に起きた船の転覆事故で、亡くなった同志社国際高校（京都府）2年の武石知華さん（17）の遺族が、自らの沖縄訪問時には船の運航団体から謝罪などがなかったとnoteへの投稿で明かした。

同校やツアー会社は当時、遺族に会って対応したという。一方、運航団体の「ヘリ基地反対協議会」（名護市）は、遺族や同校に直接謝罪したいと後に書面で申し入れたと報じられている。

高校やツアー会社は、対応してくれたというが...

この事故では、同志社国際高校の生徒ら21人が乗った2隻のうち、「不屈」が転覆した後、助けに向かった「平和丸」も転覆した。不屈の男性船長（71）と平和丸に乗っていた武石さんが亡くなっている。

武石さんの遺族は、「辺野古ボート転覆事故遺族メモ」のnoteアカウントを4月17日に更新し、事故後4、5日目となる3月19、20日の内容を時系列でつづった。

投稿によると、19日は、遺族が沖縄の安置所を訪れた後、空路で東京へ向かった。20日は、葬儀の打ち合わせをしたり、京都に戻って高校で教頭と面談したりした。その中で、安置所には校長や学年主任、ツアー会社社長らがおり、その後も付き添ってくれたと明かした。そして、「責任云々の話とは別ですが、組織の責任者達が沖縄で私たちの怒りと悲しみを正面から受け止めながらも、逃げることなく、対応してくれました」と述べた。

一方、遺族は投稿で、「日記で記した数日間に登場しない方達がいます」とも言及した。それは、「平和丸の船長、乗組員、ヘリ基地反対協議会その他の関係責任者達」だとし、「書きたくても書ける内容が無い人たちです」と指摘した。

そして、これらの人たちに向け、次のように問いかけた。

「沖縄にいる間、知華や私たちへ対面しての直接の謝罪、面会可否の問い合わせ、託された手紙、弔電、何ひとつありませんでした。学校、ツアー会社、中城海上保安部のいずれのルートでも問い合わせがなかったことを確認しています。私はこれを、どう理解すれば良いのでしょうか」