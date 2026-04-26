「若いのに知ったような口を利かれると協力する気が...」市委託業者が女性劇団員を「叱責」　劇団訴えも...食い違う主張

ラディカル・フェミニズム（急進的フェミニズム）をテーマにした劇団「TremendousCircus（トレメンドスサーカス）」は2026年4月8日、10日に府中市中央文化センター内の劇場で予定していた公演について、市の業務委託先の協力会社代表の男性から「著しいハラスメント」を受けたとして、この会場での公演を中止にすると発表した。

市はJ-CASTニュースの取材に対して、ハラスメントを否定する一方で、劇団側に「不快な思い」をさせたことを謝罪。一体何があったのか。

「知ったような口を利かないでください」

J-CASTニュースの取材に応じた劇団員のたまえさんと遥香雛さんによると、2人は3月12日、下見と打ち合わせのため会場を訪れた。

打ち合わせの場に通されて早々、たまえさんが蓋つきのコーヒーを手にしていたことから、委託先の協力会社代表の男性A氏は「飲み物だめだよ？」と強い口調で叱責したという。なお、事前に飲み物持ち込み禁止などは伝えられていなかったとした。

さらに、当日の照明や音響について説明する中で、「音響は内部の人間がやって、照明はプロの方にお願いする予定です」と話したところ、A氏は「プロの方って」と鼻で笑うように話した。そして、

「あなたはまだ若いので知らないと思いますが、私は何年も舞台専門でやってるんで。若いのに知ったような口を利かれると、こっちも協力する気がなくなるんですよ。舞台を成功させたいですよね？ だったら知ったような口を利かないでください」

「そっちがそういう態度だったらこっちもこういう態度になっちゃうよ。ここで公演したいんですよね？ だったらまず関係性築いていかないと」

といった言葉を強い口調で言い放ったという。

たまえさんは、「知ったような口をきいてもいないし、普通に受け答えをしただけ」という。A氏の態度について「すごく怖かった」と当時を振り返った。「若い女性が2人だったから、めちゃくちゃなめられていた」と感じたとも話す。

また、遥香さんは、打ち合わせ中にスマートフォンでメモを取りたかったが、A氏に「怒られるかもしれない」との恐怖から、スマートフォンを取り出すこともためらわれたと話した。

さらに、照明に関する資料を求めたところ、照明の個数や位置を記載した「照明基本仕込み図」のみが手渡されたという。機材リストや回線表などは渡されず、公演に必要な情報が揃わなかったとする。