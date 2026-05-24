「今日、適宜適切、何回言いました？」　斎藤元彦知事「テンプレ回答」繰り返し記者とかみ合わない問答

「適宜適切に対応させていただいております」

2026年5月20日、斎藤元彦兵庫県知事は定例記者会見でこのように述べ、記者の質問に「適宜適切」を何度も繰り返した。

告発文書問題のやりとりを中心に、斎藤知事は記者の質問に対して、斎藤知事が同じ回答を繰り返し、かみ合わない問答が今なお続いている。

「今お答えさせていただいた通り」「全く答えになってない」

20日の定例記者会見で、フリーランスの記者は、公益通報に詳しい上智大の奥山俊宏教授が執筆した『兵庫県告発文書問題』（岩波書店）に関連した質問をした。

記者は、告発文書のことを多くの人が知るきっかけとなったのは、斎藤知事が24年3月27日の会見で告発文書に関して発言したことがきっかけだったのではないか、と書籍で指摘されている点についてどう思うか、尋ねた。

斎藤知事は「特定の書籍に対するコメントについては差し控えさせていただきたいと思う」とした上で、

「文書問題については、県として、先ほど来、申し上げているとおり、個別のものについてはこれまで述べさせていただいておりますので、文書問題については県として適正適切に対応していただくという旨のお答えになるという点でご理解いただきたいと思う」

と答えた。

記者は、知事が議会や会見で司馬遼太郎の本や漫画作品など特定の本に言及しており、特定の書籍にコメントしないと話した点を「全く矛盾していると思う」と厳しく指摘した。

斎藤知事は、「そういったご指摘は真摯に......」と話し始めた際、記者は重ねるように、

「受け止めるならちゃんと答えて」

と返す。

知事「今お答えさせていただいた通りです」

記者「全く答えになってないんですが、いいです、いつも通りなので」

こんなやり取りで終えた。