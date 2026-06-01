名古屋でアイドル7年、卒業2日後にUターン　「カープ女子」押し上げたのは「ファン＋マネジャー＝ファンマネ」だった

名古屋・栄を拠点にするアイドルグループ、SKE48のメンバーだった藤本冬香（ふゆか）さん（28）は、グループ卒業のわずか2日後に故郷・広島にUターンし、ローカルタレントとして活動している。2026年4月には、カープ戦の始球式という夢もかなえた。

SKE48時代は必ずしも「推されていた」とは言えない藤本さん。それでも熱心なファンがマネジャーのように藤本さんを放送局にメールで売り込み、活躍の場を広げてきた。5月18日には、初の写真集「無防備な私」（KADOKAWA）を発売。アイドルがグループ卒業後にファースト写真集を出すのは珍しい。藤本さんに今後の活動の展望について聞いた。（聞き手・構成：J-CASTニュース編集委員 兼 副編集長 工藤博司）

飛行機が怖くて大号泣→同僚慌てさせたSKE48時代

―― 写真集は出せると思っていましたか。

藤本： 出せたらいいなとは思っていましたが、無理だろうなと思っていたので、卒業後にオファーをいただいて驚きました。

―― 初の写真集のタイトルは「無防備な私」。収録されたカットからは「無防備」な印象のものも多いですね。そういった意味も込められていますか。

藤本： もちろん、そうです。アイドル時代もグラビアの経験はありますが、最後の1年間に3～4回ほどで、オファーはほとんどありませんでした。どちらかと言えば「かわいい」というイメージで、写真集を出すようなセクシーなイメージではなくて......。そういう意味でも、あえて大人っぽいカットを見せることで、これまでとの違い、「無防備感」を出せるように頑張りました。

―― ロケは人生初の海外旅行でタイのクラビへ。以前は飛行機に乗ることすら怖かったそうですね。

藤本： SKE48在籍中に札幌でライブがあり、名古屋から飛行機で行くことになったのですが、高所恐怖症なので飛行機も苦手で、行きの飛行機で大号泣して「大丈夫？」とメンバーを慌てさせてしまったことがありました。なので、まず飛行機に乗れるかという心配があったのですが、ワクワクが勝ちました。これで飛行機は克服したので、逆に今は海外欲がすごいです。どんどん行きたいです！