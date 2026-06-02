「韓国のイチロー」イ・ジョンフ、トレード説浮上「最高の切り札に」...打率3割超えで「評価」急上昇【米メディア報道】

米スポーツメディア「around the foghorn」（ウェブ版）が2026年6月2日、大リーグのサンフランシスコ・ジャイアンツに所属する「韓国のイチロー」イ・ジョンフ外野手（27）のトレードの可能性を報じた。

「イの好調ぶりがジャイアンツの戦力整理計画に役立つ可能性も」

イは大リーグ3年目の今季、ライトのレギュラーとして52試合に出場し、打率.303、3本塁打、19打点を記録。出塁率と長打率を合わせたOPSは.769となっている。

5月20日の試合で腰を痛めて負傷者リストに入ったイ。30日のコロラド・ロッキーズ戦で復帰してから、打撃絶好調で打率を3割台に乗せた。

復帰以降、4試合連続安打中で19打数12安打を記録している。1日のロッキーズ戦では、6打数5安打2打点と大爆発。2日のミルウォーキー・ブリュワーズ戦は、「5番・ライト」でスタメン出場し、4打数1安打1得点を記録した。

一方、チームは開幕から低迷しており、6月1日時点で借金「13」と苦しんでいる。勝率.390で、ナ・リーグ西地区4位。ポストシーズン進出が、早くも厳しい状況になっている。

このような背景の中、「around the foghorn」は「イ・ジョンフの好調ぶりが、トレード期限におけるジャイアンツの戦力整理計画に役立つ可能性がある」とのタイトルで、イのトレードの可能性に言及した。

記事では「もしジャイアンツがトレード期限までにイ・ジョンフを手放す決断をした場合、その過程で彼のトレード価値は高まっている」とし、苦しいチーム事情を解説した。