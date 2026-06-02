日経平均株価は史上最高値更新だが　「株価だけを見て豊かになっているという幻想に陥ってしまうと」斎藤幸平氏が警鐘

日経平均株価が一時6万7000円を突破、史上最高値を更新した2026年6月1日放送の「Nスタ」（TBS系）は、歴史的な株高の背景をとりあげたが、番組は、そう喜んでもいられないという雰囲気だった。

フランスへ投資するソフトバンクGの株価が相場を押し上げた

2025年10月に高市政権が発足後初の5万円を突破、26年に入って中東情勢の影響で一時下がりはしたものの、4月には初の6万円を突破した。TBS報道局経済部記者の田中優衣さんが「ソフトバンクグループの株価によって相場全体が押し上げられた。フランスでAIの進化に必要なデータセンターの建設に14兆円規模の投資を発表したことを背景に株価を上げた。世界で建設ラッシュとなっているのがAI進化に不可欠な施設『データセンター』で、その建設に必要な電子部品や装備されている部品などを日本の関連企業が担っているということもあり、日本のAI半導体銘柄が注目されている」と解説した。

しかし、MCの井上貴博さんは「ネットでもメディアでも『速報日経平均株価過去最高値』（という情報に）に引っ張られるけど、そんなに左右される必要もないし、ごく一部指標でしかないという切り分け方が大事だと思うが」と話す。