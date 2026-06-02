習主席が「近々訪朝」報道...ロシア、中国を天秤にかける北朝鮮をけん制か

ロシアのウクライナ侵攻でロシアへの派兵や武器輸出で特需となっている北朝鮮を2026年6月1日放送の「報道1930」（BS-TBS）がとりあげ、中国、北朝鮮、ロシアの3国間のパワーバランスを検証したが、報道される習主席の訪朝予定には、中国側のある思いがあるという。

ロシアへの武器輸出で2兆円の利益が生まれた

北朝鮮はロシアとの間で結ばれた包括的戦略パートナーシップ条約にもとづき派兵や武器輸出を行ったことで、3年間で2兆円超の利益が生まれたという。その額は中国との貿易総額の約6.4倍という数字になっている。北朝鮮政治が専門の慶應義塾大学教授の礒﨑敦仁さんは「北朝鮮は核を持ちたいが習近平氏が反対していた。それに対して北朝鮮は苦々しい思いをしてきたが、ウクライナ戦争でロシアに全振りして特需が生まれた。そのうえ習近平氏が来れば北朝鮮の大勝ちだ」と分析する。

「大勝ち」とはどういうことか。「もともと中朝関係は習近平政権の発足当初からギクシャクしていた。習近平政権は一貫して北朝鮮の核実験に反対しているなかで北朝鮮は核ミサイルを進めてきた。2017年には北朝鮮の労働新聞が中国を名指しで批判するぐらい同盟国であるにもかかわらず仲が悪い。2018年に初めて首脳会談をやってよりを戻したがまた開いていった」と磯崎さんがいきさつを説明した。ところが、昨年あたりから中朝関係が再び接近し始めたという。