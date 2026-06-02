「宇宙船が攻撃を受けて酸素が足りない。お金を振り込んでくれ」...驚きの宇宙ロマンス詐欺

いろいろなロマンス詐欺があるなかで、今を象徴するような宇宙ロマンス詐欺が出現した。2026年6月2日放送の「旬感LIVE とれたてっ！」（フジテレビ系）がとりあげた。

「NASAから退職金1億円が入る」「税金対策のため夫婦になってほしい」

詐欺・悪徳商法ジャーナリスト多田文明さんが巧妙化する詐欺の手口を紹介したが、最近の傾向は、トレンドやニュースを採り入れてだましてくるというのだ。直近の例では「宇宙ロマンス詐欺」。ブラックマヨネーズの吉田敬さんは「誰と恋愛感情を抱かすんですか」と聞く。多田さんが「詐欺グループが宇宙飛行士を名乗ってメールを送ってだます」と答えると会場内から驚きの声があがった。

4月には約54年ぶりに宇宙船が月の周回飛行をしたことや、5月にアメリカ国防総省がUFOに関する情報を公開するなど宇宙関連のニュースが相次いでいる。世間の人たちの頭のすみにこの報道が焼き付けられているうちに、宇宙飛行士を名乗る者から「NASAから退職金1億円が入る」「税金対策のため夫婦になってほしい」「1億円送るのに送料150万円かかる」などの詐欺メールがくるというのだ。多田さんは60代の女性がだまされた例を紹介した。