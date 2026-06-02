ヒカルのシンママ恋人、結婚に言及「したいなと」　ヒカルも「再婚がテーマ」前向きも...「表情」に突っ込む声も

人気YouTuberのヒカルさんが、2026年5月29日、35歳の誕生日を迎えた。ヒカルさんは同日更新したYouTube動画に恋人の加藤神楽さん（21）とともに登場。加藤さんが結婚の意向について言及する場面があった。

「俺の年齢はもうそういう年齢やからな」

加藤さんは人気オーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」の元練習生として知られ、シングルマザーとして1歳の息子を育てている。

加藤さんと、加藤さんの子どもと誕生日を祝う食事をする中で、ヒカルさんと出会う前の加藤さんの話に。ヒカルさんが「結婚とか、誰かと付き合ってとかはまったく考えてなかったん？」と聞くと、加藤さんは「自分が片親で育ったから、子どもにも同じ気持ちになって育ってほしくなかったから、絶対に再婚はしたいとは思ってた」と明かした。

ヒカルさんとは4か月ほど交際している加藤さん。カメラマンでヒカルさんの実兄のまえすさんから「ヒカルとどういう未来を描いてるんですか？」と聞かれると、「もちろん、結婚したいなとは思います」と答えた。

ヒカルさんは「俺の年齢はもうそういう年齢やからな。神楽は若いけど、再婚がテーマにあったわけやから」と、淡々と語っていた。

動画には、加藤さんがヒカルさんに宛てて、「2人で幸せになろうね」「本当に大好きだよ、生まれてきてくれてありがとう」などと伝える手紙を読む場面もあった。

動画のコメント欄には「本当に素敵な女性。大事にしてほしい」「これからのヒカルファミリーが楽しみー！ もう結婚しちゃえー」「2人には幸せになってほしい！！」などと書き込まれている。