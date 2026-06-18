「会見続けられない」「怖くて何も言えなくなる」　斎藤知事会見「人殺し」発言記者を刑事告訴でヒートアップ

「これ以上、会見が続けられない状況になってきてますね」

斎藤元彦兵庫県知事は2026年6月17日の定例記者会見で、記者から飛び出した「不適切な発言」にこのように述べた。

会見では、フリーランス記者の「人殺し」発言を巡り、記者から質問が相次いだ。また、会見場のそばで行われる抗議デモでは「斎藤元彦 人殺し」の声が上がり、プラカードも掲げられた。その声は会見場に響き、異様な雰囲気となった。

「詳細なコメントは控えたい」連発

斎藤知事が、6月3日の定例記者会見で「人殺しやないか、お前は」などと発言したフリーランス記者に対して、名誉毀損容疑で刑事告訴したことへの質問が相次いだ。

「なぜ民事ではなく、刑事で告訴したのか」との問いかけに、知事は、

「個人的な件に関することですので、この場での詳細なコメントは控えたいと思う。詳細は代理人に問い合わせいただければ」

と述べると、記者は、

「公人中の公人である知事が警察に訴えるというのは非常に重大な行為と思うので、一定の説明責任を果たしていただく責務があると思う」

と反論した。それでも知事は「個人的な件に関することですので」と繰り返した。

また記者は、「斎藤知事が『公人としての受忍限度を超えている面がある』とおっしゃっていたが、発言した記者は『正当な意見論評だ』という風に主張している。質疑を踏まえた文脈があって、直接人を殺したと言っているわけではない。斎藤知事の不適切な文書問題の対応が県民局長を追いやったという風に分かるのではないかという意見もある」として、知事の見解を求めた。

これに対しては、

「先日来、お話させていただいている通りということで、法的な対応を進めている。この場での詳細なコメントは控えたい」

との説明を繰り返した。

さらに記者は、刑事告訴という措置をとったことで、言論や報道への威圧につながるといった影響を考えたのかと問い質した。

斎藤知事は、

「表現の自由などについては最大限尊重されるべきという風に思う」

すると、記者は

「最大限尊重している公人の行為ではないのではないか」

と反論。知事は「私は知事という立場ですからさまざまなご指摘やご批判というのをしっかり受け止めていくことが大事」と述べた。