「大変危険な行為」「鬼の首取ったかの様に、やいのやいの」　山本太郎氏スピード違反でれいわ議員の反応に差

れいわ新選組の菅谷竜・豊橋市議会議員が2026年7月6日、自身が5日に公開した「山本太郎代表のスピード違反について」との動画について、説明を行った。

「人命を軽視しかねない違反をしてしまったことは本当に残念」

山本氏をめぐっては、れいわ新選組の公式Xアカウントが3日に「山本太郎代表の道路交通法違反について」と題したお知らせを公開した。発表によると、山本氏は25年10月9日、レンタカーで東九州自動車道を走行中に「法定速度時速80kmのところを時速149kmで走行」し、法定速度違反により検挙されたという。

菅谷氏は5日、Xで約2分ほどの動画を公開し、本件について謝罪していた。

スーツ姿でカメラの前に立った菅谷氏は、発表を受け「『これまで応援してきたのに失望した』『大変残念だ』、さまざまな意見が私のところにも届いております」とした。

「れいわ新選組の所属議員のひとりとして、そしてれいわ新選組を広めてきたひとりとして、大変責任を感じております」とし、「69キロもの大幅超過は大変危険な行為であり、あってはならないことだと考えます」と謝罪。

党について「命と暮らしを守ることを第一」に活動してきたとし、「このような人命を軽視しかねない違反をしてしまったことは本当に残念で、申し訳なく思っております」とし、頭を下げた。