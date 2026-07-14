【大リーグ】韓国人大リーガー明暗、前半戦笑ったのはイ・ジョンフだけ...「キム・ハソンとキム・ヘソンは泣く」地元メディア

韓国メディア「ニュース1」（ウェブ版）が2026年7月13日、韓国出身大リーガーの今季前半戦を総括し、「明暗が分かれた」と指摘した。

「イ・ジョンフは韓国人選手の中で唯一フルタイムプレー」

今季前半戦、大リーグでプレーした韓国出身選手は、イ・ジョンフ外野手（ジャイアンツ、27）、キム・ハソン内野手（ブレーブス、30）、キム・ヘソン内野手（27、ドジャース）、ソン・ソンムン内野手（パドレス、29）、コ・ウソク投手（ツインズ、27）の5人だ。

韓国出身選手の中で、チームのレギュラーとして出場しているのは、イただひとり。

ソンは主に守備固めとして起用され、コは7月10日のガーディアンズ戦で大リーグデビューを飾ったばかり。キム・ハソンは負傷者リスト入りしており、キム・ヘソンは大リーグ再昇格に向け、ドジャース傘下の3Aでプレーしている。

このような状況を踏まえ、「ニュース1」は「イ・ジョンフは笑い、キム・ハソンとキム・ヘソンは泣く...前半戦、明暗が分かれた韓国人メジャーリーガーたち」とのタイトルで記事を展開した。

記事では「26年の大リーグは13日の試合を最後に、前半戦の日程を終えた」とし、次のように振り返った。

「米国の舞台でプレーする韓国人メジャーリーガーたちも、それぞれ所属チームでの地位を固めるために奮闘した。しかし、前半戦で際立った選手はイ・ジョンフただひとりだった。3年目を迎えたイ・ジョンフは、韓国人選手の中で、唯一フルタイムでプレーしている。開幕からレギュラーとして活躍し、88試合で打率.302、5本塁打、33打点、6盗塁、46得点、OPS.762という堅実な成績で前半戦を終えた」

イは今季序盤、打率2割台が続いた。5月20日の試合で腰を痛めて負傷者リストに入り、30日のコロラド・ロッキーズ戦で復帰。ここから快進撃が始まり、打率を3割台に乗せた。一時は、ナ・リーグ打率部門で2位に浮上するなど好調を維持している。