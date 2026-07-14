セ・リーグは「このまま団子状態に」...首位・阪神の昨年との違いは？「勝ってもノリが悪い」識者が分析

プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（67）が、2026年7月12日にユーチューブを更新し、上位3チームが混戦状態にあるセ・リーグについて、「このまま団子状になる」と予想した。

「あくまでも挑戦者で『行け、行け』みたいなことをやった方が」

セ・リーグは13日時点で阪神が首位に立ち、巨人が1ゲーム差で2位につけている。3位ヤクルトは、巨人と2.5ゲーム、阪神とは3.5ゲーム差。4位DeNAは、ヤクルトと6.5ゲーム開いており、阪神、巨人、ヤクルトが上位を争っている。

阪神は今季前半戦、佐藤輝明内野手（27）と森下翔太外野手（25）の打撃が好調だ。佐藤が打率、打点でリーグトップに立ち、森下は打率、打点で2位につけ、本塁打争いでは22本でトップを走っている。

主力2人の活躍が目立つ阪神。リーグ2連覇に向け、このまま首位を突っ走るのか。高木氏は、スタッフの「阪神はここから引き離すか？」との問いに、「（セ・リーグは）このまま団子状態になってくると思う」と予想し、次のように理由を説明した。

「なぜかというと、勝ってもノリが悪い。『行け！』みたいなものがない。去年はあった。監督が代わって新鮮味があったから。だから、そういう面ではノリやすい部分はあった。『よし、行こうぜ！』みたいなものはあった。今年は連覇ということでちょっと構えている。そうではなくて、あくまでも挑戦者で、『行け、行け』みたいなことをやった方がいい」

藤川球児監督（45）1年目の昨季は、序盤から順調に貯金を積み重ね、危なげなくリーグ優勝を果たした。DeNAとのクライマックスシリーズ（CS）を制し、日本シリーズに進出するも、ソフトバンクに1勝4敗で敗れた。今季はリーグ2連覇、日本一を目標にかかげている。