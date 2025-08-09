トランプ関税で自動車産業の世界勢力地図が変わる　日本より韓国への影響が大きくなりそうな理由

米トランプ政権の関税引き上げが世界経済を揺るがしている。とりわけ自動車関税が日本を含む各国の自動車産業に与える影響は大きい。トヨタ自動車など国内大手7社の米関税影響額は2兆7000億円（2026年3月期通期）にのぼる見通しで、営業利益を約4割近く押し下げるという。自動車の生産台数が年間823万台（2024年）と世界第3位の日本の地位は、今後どうなるのか。

日本メーカーが困惑するのは関税の引き下げ時期

自動車をめぐり、日本と米国は追加関税12.5％と基本税率2.5％を合わせ、最終的に関税を15％とすることで7月に合意した。米国は4月3日から輸入車に追加関税を課し、関税を27.5％に引き上げたが、結果的に日本は15％に引き下げることで米国と妥協した。

日本にとって気がかりなのは、日米間で自動車関税の引き下げで合意したにもかかわらず、トランプ政権が引き下げ時期を明言しないことだ。これには日本メーカーも困惑している。

訪米中の赤沢亮正経済再生担当相は2025年8月7日（日本時間8日）、米ワシントンで記者会見し「米側の相互関税に関する大統領令を修正する措置を取るのと同じタイミングで自動車、自動車部品の関税を引き下げる大統領令を発出することを確認した」と述べたが、実効性が問われている。