チームみらい・安野貴博党首、高校時代の「7点」の答案公開　「爪跡を残そうとがんばっているがアホすぎる」

2025年7月の参院選で1議席を獲得した「チームみらい」の党首でAIエンジニアの安野貴博氏が2025年9月3日、「高校時代の物理のテスト答案」をXで公開し、注目を集めている。

「何もわからなすぎて、テストに対してダメ出しをするくらいしかなかった」

安野氏は2日放送のトークバラエティ「踊る！ さんま御殿！！」（日本テレビ系）に出演。「受験勝ち抜いた有名人SP 東大京大(秘)合格法公開！ 役立つ松岡修造の名言」との特集で、学生時代の思い出などを語っていた。

開成高校を経て東京大学を卒業している安野氏だが、「高3の塾の入塾テストで、物理最初7点から始まったんですよね」という。

「（難しい問題を）解いて、自分ができないということに打ちひしがれて、初めてやる気が出てくるんで」とした安野氏は、「7点」だったというテスト用紙を公開。

「何もわからなすぎて、テストに対してダメ出しをするくらいしかなかった」という言葉の通り、解答用紙に「よって、100%正しい答えを導くことは不可能である。100%に近い答なら出すことができるが...。次のテストから『このテストでは、ニュートン力学だけを適用するものとして答えよ』という制限をつけてもらいたい。じゃないと、僕ら生徒に、一問もとくことができないのだから。これを指摘したのでマルにしてもらいたい」と、切実な思いをつづっていた。

スタジオからは、「なんてヤな生徒」「7点やのに偉そう！」と驚きの声が上がった。司会の明石家さんまさんも、まさかの回答に「これはズルいやり方なんやろ？ 最後『マルにしてもらいたい』って、そこがちょっと引っかかるな」と笑っていた。