自民党・有村治子参院議員、石破首相との打ち合わせで「表情が嫌そうすぎて草」　動画拡散に長文で背景説明

自民党の有村治子参院議員が2025年9月4日、Xで拡散されている石破茂首相との打ち合わせ中の動画について、Xで長文の説明を投稿した。

「総理の尊厳にも、私の信用にも関わりますので」

有村氏と石破氏をめぐっては、2日に行われた自民党の両院議員総会の開会前に打ち合わせを行う様子を映した動画がSNSで拡散。話を聞く石破氏について「表情が嫌そうすぎて草」などと揶揄する投稿が注目を集めていた。

有村氏は4日、拡散された動画を引用し「昨日の自民党両院議員総会。開会前に私が、石破総理と打合せをした動画が、SNS上で面白おかしく拡散されています。総理の尊厳にも、私の信用にも関わりますので、背景を報告致します」と切り出した。

今回の両院議員総会では、与党で過半数に届かなかった夏の参院選の総括が報告された。有村氏は総会長として議事を取り仕切り、衆院・参院中立の立場で臨んでいた。

総会は党所属の国会議員は誰でも自由に発言できる場であり、「日頃から言論で勝負し、時間制約が多い議会人(多くは百戦錬磨の『猛者』)が毎回200人以上集まり、誰が、どのような立場で、いかなる主張を、いつ展開するのかーーー発言内容も、挙手の順番も、発言時間も『予定調和』はなく、あらかじめのヒントもありません」。

不確定な要素が多いことから、「いかに対応すべきか...想像力をたくましくして、あらかじめ様々なシナリオを想定し、党則を読み込み、公正中立を旨とする党職員と連携を密にし、『本番』での対応力を磨くべく準備します」という。