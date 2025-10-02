G党・徳光和夫氏、阪神・藤川監督は「戸郷を丸裸に」 敵将「独走V」評価も...巨人と阪神は「あまり実力に差はない」

フリーアナウンサーの徳光和夫氏（84）が、2025年9月29日深夜（30日未明）放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」に出演し、リーグ優勝を果たした阪神・藤川球児監督（45）の手腕を評価しつつ、今シーズンの阪神と巨人の間に「あまり実力に差はない」と分析した。

「阿部監督はよくやっている」

阿部慎之助監督（46）2年目の今シーズンは、藤川監督率いる阪神に独走優勝を許した。チームは1日に東京ドームで今シーズン最終戦を行い、中日を5－2で破り、70勝69敗4分け、貯金「1」で全日程を終えた。

リーグ優勝の阪神とは14.5ゲーム差。2位DeNAには2ゲーム差をつけられ3位に終わった。

熱狂的な巨人ファンとして知られる徳光氏は、リーグ2連覇を逃した今シーズンについて、「この戦力でよくやっている。阿部監督はよくやっていると思いますよ」と一定の評価を与え、こう続けた。

「岡本（和真）を3番に据えたりすると、いろいろな人に何か言われるかもしれませんが、身内の中で四苦八苦して。阿部さんに話を聞くと、選手ひとりひとり、2軍の選手にいたるまで、名前を出すと、ちゃんとその選手の話ができる。2軍の監督をしていたから全部把握している。そういうことを表面に見せないが、そういう意味ではよくやっていると思う」

阿部監督1年目の昨シーズンは、阪神と優勝争いを演じ、リーグ優勝を果たした。今シーズンはリーグ2連覇、日本一の目標を掲げスタートを切ったが、阪神に大きく引き離され、2位を死守することもできなかった。

このような背景の中、徳光氏は「阪神の藤川監督はびっくりした」と藤川監督の手腕に驚きを隠さず、解説者時代の藤川監督に言及し、次のように分析した。