iPhone 17e、来年発売はあるのか？　画面にダイナミックアイランドが搭載される可能性は

iPhone 16eの発売は2025年2月。iPhone 16eがSEシリーズの実質的後継機とすると、前機種iPhone SE3の発売は2022年3月のことだった。廉価版iPhoneは、毎年、新機種が発売されるわけではなかった。

だが、今後はそのルールが大きく変わるかもしれない。来年（26年）前半、iPhone 16eの後継機が発表、発売されるかもしれないという情報が駆け巡っている。

「ダイナミックアイランド」が搭載される？

Appleの新製品情報に詳しいミンチー・クオ氏、ブルームバーグのマーク・ガーマン氏という新型iPhoneリーカーとして世界的に有名な両氏は、「iPhone 17eは2026年前半に発売されるだろう」という意見で一致している。

iPhone 16eは、16シリーズと同様のチップセット（プロセッサー）であるA18を採用している。iPhone 17eの場合も、やはり17シリーズと同じA19を搭載するという情報も。画面はiPhone 16eと同じOLEDパネル、サイズや解析度も前作と大きく変わることはないとのこと。

ただし、iPhone 17eには「ダイナミックアイランド」が搭載される可能性が高い、という噂も存在する。

ダイナミックアイランドとは、iPhone 14 Proから搭載されるようになったもので、フロントカメラのパンチホール周辺に設けられた「黒い楕円」だ。

これは可変式で、あえて大きくしてiPhoneの機能や状態に関するさまざまな情報を表示することも可能。なお、iPhone 16eでは、ダイナミックアイランドはなく、画面上部の隅からはみ出るような形のノッチが添えられている。