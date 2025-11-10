J-CAST ニュース

「誤解を招く表現でした」との謝罪は本当に謝っているの？　「あなたが誤解したのなら残念だ」に聞こえないか

2025.11.10 18:00
社会班
   近年、SNSで炎上が起きると、発信元から決まって聞かれる言葉がある。

「誤解を招く表現でした」

   一見、反省の意を示しているように見えるが、どこか歯切れの悪さを感じさせる。この「誤解を招いた」という言葉が多用されるのはなぜだろうか。

  • 心がこもっていない謝罪に受け取られる恐れ（写真はイメージ）
  • 東京・渋谷のNHK放送センター
謝罪の内容が再び批判を呼ぶ結果

   共産党元衆議院議員の池内さおり氏が2025年11月、X（旧Twitter）で、来日したトランプ米大統領に対応する高市早苗首相を「現地妻」と呼ぶ投稿をした。

   これが激しい批判を受け、池内氏はXで後日、

「誤解を招く表現であったことをお詫びいたします」

とした。その前段で、「高市総理を現地妻であるなどということを意図して書いたものではありませんでした」と釈明している。

   しかし、「これは謝罪なのか？」という指摘が相次ぎ、発言そのものよりも、謝罪の内容が再び批判を呼ぶ結果となった。

   この「誤解を招く」という表現は、ここ数年のあいだに定着している。

   政治家だけでなく、2023年3月にはNHK広報の公式Twitter（現X）の番組告知で、歌手の中村中氏が発言していない内容を、あたかも本人が発言したかのように投稿したことがあった。

   これに対して中村氏が「人の心を逆立てるような宣伝はしないで欲しいです」と指摘したことから、NHK広報アカウントは、

「ご案内について誤解を招く表現がありました」

と投稿した。

誰が誤解を招いたのか
