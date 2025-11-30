日本でEVはなかなか売れない　トヨタ、日産、海外メーカーを総点検、問題点を探ってみた

ファーストカーとして電気自動車（EV）を選ぶ場合、日本車は意外と選択肢が少ない。セカンドカーと目される軽乗用車では従来の日産自動車、三菱自動車工業に加え、ホンダが参入するなど選択肢が増えたが、ファーストカー向けの小型・普通車は驚くほど車種が限られる。

トヨタの日本販売EVは「bZ4X」しかない

トヨタ自動車が日本国内で販売しているEVは「bZ4X」しかない。トヨタはレクサスブランドでは「RZ」と「UX300e」を発売しているが、ちょっと車格が異なる。bZ4Xが480万円からなのに対して、UX300eは650万円から、RZは820万円からとなっている。トヨタは軽乗用車よりも小さく、二人乗りの「シーポッド」を法人やリース用に発売していたが、24年夏に生産と販売を終了している。

EVは電池（バッテリー）だけでモーターを駆動して走行するため、BEV（バッテリーEV）とも呼ばれる。トヨタは広義の電動車として、ハイブリッドカー（HV）やプラグインハイブリッドカー（PHV）のほか、燃料電池車（FCV）も市販する世界でも数少ないメーカーだ。

トヨタは世界で先鞭をつけた「プリウス」などHVはもちろんのこと、EVとHVの中間ともいえるPHVも注力している。「クラウン」「ハリアー」「RAV4」「アルファード」などPHVはバリエーションが多い。