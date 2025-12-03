J-CAST ニュース

ホロライブ人気VTuber・天音かなたさんが卒業へ　「業務外のタスクが何度も発生」、負担増で決断

2025.12.03 11:30
エンタメ班
   VTuber事務所「ホロライブプロダクション」所属のVTuber、天音かなたさんが2025年12月2日、27日をもって卒業することを発表した。

  • 天音かなたさん。動画でも「今後の活動について」発表した
    天音かなたさん。動画でも「今後の活動について」発表した
「健全な活動を続けることが難しいと判断」

   天音さんは、「人を癒すための研究をしている、天界学園に通う天使」として活動する女性VTuberだ。ゲーム実況や「歌ってみた」動画などで人気を博している。3日時点でのYouTubeチャンネル登録者数は166万人を超える。

   2日、Xで「卒業についてのお知らせ　天音かなた6周年となる2025年12月27日をもちまして、ホロライブを卒業します」として、書面で経緯を明かした。

   卒業の理由については、「１. 当初想定された領域を大きく超える業務外のタスクが何度も発生したこと　２. その結果、自分の活動が回らないほど負荷が集中する期間が続いたこと　３. 仕事の負荷による心身の状態から活動の継続が難しいと感じるようになったこと」と説明。

   「これらの状況は数年前から事務所に相談をしていました」とするも、「解決には組織全体の仕組みの見直しが必要になる課題があり、健全な活動を続けることが難しいと判断し、卒業を決断しました」という。

「復帰や転生の予定はありません」
VTuber
ホロライブ
天音かなた
