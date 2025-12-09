「野菜のテリーヌ」写真のALT属性に「レシピ情報」は間違い？　農水省Xが波紋...視覚障がい当事者の専門家の見解は

Xでたびたび、「ALT属性」の使い方をめぐる議論を目にする。ALT属性は視覚障がい者など画像を見られない人のために、その内容を文字情報で伝えるために設定するものだ。しかし、本来の目的に沿った使い方をしていない人がいるとの指摘がたびたび見られる。直近でも、農林水産省の公式Xが「野菜のテリーヌ」を紹介する投稿でのALT属性の使い方が波紋を広げた。

農水省のALT属性の使い方は間違っていたのか。ALT属性を設定するときに気を付けるべきこととは――。視覚障がい者の当事者であり、視覚障がい者対応ウェブサイト制作などを手がける岸本将志氏は、人によって捉え方は違うとしつつ、今回のような使い方も「容認されていいんじゃないかなと思います」と話す。

「野菜のテリーヌ」のALT属性にレシピを紹介

ALT属性とは、ウェブサイトの画像に設定する文字情報であり、Xでも画像をアップロードする際に設定することができる。Xでは設定画面に次のような説明も表示される。

「目が不自由な利用者も含め、多くの利用者が画像を理解できるように説明（代替テキストとも呼ばれます）を追加できます」

「簡潔にすることをおすすめしますが、画像の前後関係をよく理解できるように画像の内容を正確に説明してください」

しかし、Xでは画像に関係のない情報をALT属性に設定する人もいる。有料のXプレミアムに未加入の場合、投稿できる文字数は140文字だが、ALT属性は1000文字まで設定可能だ。そのため、投稿本文の続きや詳細を長文で記したい場合や、X内で検索されたくない情報を書き込みたい場合などにALT属性に書き込む、といった使い方が多いようだ。

一方で、こうした使い方は本来の目的に沿っていないとして問題視する声も上がっている。

農水省のXは2025年12月5日、20歳以上の1人1日当たりの野菜摂取目標量、350グラムを達成するために「野菜のテリーヌ」を紹介した。テリーヌを作っている途中と見られるバットに切った野菜が並べられた写真と、テリーヌの完成品の写真も添えた。

1枚目の写真のALT属性には、「野菜と粉寒天を溶かした水が直方体の型に入っている」との画像の説明とともに、「『野菜のテリーヌ』の材料」として「レタス：2～3枚」「にんじん：1／2本」「オクラ：8本」......といった情報も記載されている。

2枚目の完成品の写真のALT属性には、「野菜のテリーヌが皿の上に置かれている」という説明と、「『野菜のテリーヌ』の作り方」として、「（1）水（分量外）を鍋に入れて煮立たせたら、レタス、にんじん、オクラ、ブロッコリーを入れて茹でる。レタスがしんなりしてきたら、すべての野菜を取り出す」......と、レシピ情報が記されている。なお、投稿本文にはこうしたレシピ情報はない。

これに、ALT属性にレシピ情報など画像の内容説明以外の情報を記載するべきではないといった指摘が寄せられた。一方で、「画像の内容は説明されていますし、ついでにレシピもあるということ自体なんも悪くないと思います」といった声も寄せられた。

実際、この使い方は間違っているのだろうか。自身も視覚障がい者であり、視覚障がい者対応ウェブサイト制作やICT講習などを行う「フロッグワークス」（神戸市）の岸本氏に話を聞いた。