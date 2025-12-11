ノッコン寺田、釈放の元ブレイキングダウン戦士に「鉄拳」制裁...逮捕時に絶縁宣言でも「お前とは縁を切れない」

格闘技イベント「BreakingDown」（ブレイキングダウン＝BD）を出禁になっているノッコン寺田（40）が、2025年12月10日にユーチューブを更新し、韓国出身の格闘家キム・ジェフン（35）に猛省を促した。

「みんなの思いを踏みにじったのを分かっているか？」

キムは10月に、韓国から金製品を密輸しようとしたとして、関税法違反などの疑いで大阪府警に逮捕された。報道によると、キムら男女８人が格闘技大会の金メダルと偽り、韓国から金製品計約3.5キロ（約５千万円相当）を密輸しようとしたという。

過去にキムは格闘家としてブレイキングダウンに出場した経験を持つ。寺田とはブレイキングダウンつながりで親交があり、たびたび寺田のユーチューブ動画に出演していた。

キムの逮捕報道直後、寺田は自身の動画の中で「逮捕されてしまった以上、僕はあいつとは縁を切りますし、会えないです。そういうやつらと一緒に活動したくない。もうあいつと会うことは2度とない」などと語っていた。

1度は「縁を切る」と宣言した寺田だったが、釈放されたキムを出迎えるために拘置所に足を運んだ。

寺田は拘置所の前で待ちながら、「あいつが、どんな気持ちでいるのか。これからどうするつもりなのか。僕の中でしっかりとした清算をしていきたい」と率直な気持ちを語った。

そして、キムが足取り重く出てくると、寺田は厳しい表情で「分かってるな、何をしたか」と投げかけ、こう続けた。

「みんなの思いを踏みにじったのを分かっているか？俺たちが、日本と韓国の懸け橋になると言っていただろ。それをお前が裏切ったのを分かるか？みんながどれだけ心配して、どれだけお前のことをがっかりしたのを分かってるか？」