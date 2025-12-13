ドン・キホーテ、食品スーパー＆コスメ専門店強化で変化　スーパー、ドラッグストアをおびやかすか

「驚安の殿堂」というキャッチフレーズを掲げ、「圧縮陳列」で知られるディスカウントストア「ドン・キホーテ」。食品を主力とするスーパー型店舗を今後300店規模で展開するほか、コスメ・スキンケア商品をメインに扱う新業態も取り入れるなど、変化の時を迎えている。

36期連続増収増益の勢いをそのままに

ドン・キホーテなどを運営するパン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（PPIH）の「2025年6月期決算短信」によれば、25年6月期の売上高は前期比7.2％増の2兆2468億円、営業利益は同15.8％増の1623億円となり、36期連続の増収増益を達成した。

同社は11月11日現在、ドン・キホーテやMEGAドン・キホーテ、MEGAドン・キホーテUNY、アピタ、ピアゴなどの業態を含めて国内で660店舗、海外で123店舗の計783店舗を運営する巨大小売りチェーンだ。

好調な業績を背景に、PPIHは8月18日に発表した長期経営計画「Double Impact 2035」で、35年6月期に売上高4兆2000億円、営業利益3300億円を達成するという野心的な目標を掲げた。現在の約2倍の規模を目指す計画だ。