青森県庁「カスハラ対策」で通話録音を宣言　毅然対応に支持の声続々

青森県庁公式Xアカウントが2025年12月17日、県庁電話での「カスタマーハラスメント対策」の導入を報告した。

「カスタマーハラスメント対策と、職員の電話応対の品質向上のための取組」

青森県庁公式Xは「12/22（月）から県庁電話の通話録音と録音告知アナウンスを実施します」と報告した。22日以降は「県庁に電話をすると、『この通話はサービス向上のため録音させていただきます』とアナウンスが流れます」という。

電話応対の仕様変更について、県は「カスタマーハラスメント対策と、職員の電話応対の品質向上のための取組です」と説明し、「皆さまの御理解と御協力をお願いします」と呼びかけている。

県庁公式サイトでは、「県庁におけるカスタマーハラスメントへの対応について」として、詳細も公開している。

「近年、カスタマーハラスメントが社会問題化しており、本県職員がカスタマーハラスメント被害を受ける事案も発生しているところ」と現状を説明した。

「カスタマーハラスメントは、職員の能力発揮を阻害するとともに、本来対応すべき他の県民のご相談への対応ができなくなるなど、必要な行政サービスの提供に支障を生じさせるおそれがあります」と指摘。「カスタマーハラスメントに該当する行為に対しては、組織として毅然と対応していきます」とした。