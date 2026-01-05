J-CAST ニュース

J1アビスパ福岡、「コンプラ抵触」で金明輝監督と契約解消　1年前のスポンサー撤退決断で際立つ「ふくや」の慧眼

2026.01.05
   サッカーJ1のアビスパ福岡が2026年1月5日、「コンプライアンスに抵触する行為」を理由に、金明輝監督との契約を1月4日付で解消したと発表した。

   SNSでは、25年1月をもってクラブのスポンサー契約を終了した、めんたいこ製造販売「ふくや」（本社・福岡市）の判断に注目が集まっている。

  • アビスパ福岡との契約解消が決まった金明輝監督（写真：YUTAKA/アフロスポーツ）
  • ふくやがスポンサー契約発表時にXに投稿した画像。右下に薄く「We wanna be back for all supporters」の文字が入っていたことが話題になった
「コンプライアンスに抵触する行為が確認された」

   アビスパ福岡は公式サイトを通じ、「金 明輝 監督 との契約解消について」との声明を発表し、今後については、「当面の間は、塚原真也 ヘッドコーチが暫定的にトップチームの指揮を執ります」とした。

   契約解消の理由を「コンプライアンスに抵触する行為」とした一方で、詳細については「関係者への影響および個人情報への配慮等を踏まえたうえで、事実関係の整理ならびに適切な対応を進めている段階にある」とし、公表は控えるという。

   金氏については「金監督には、この１年、クラブおよびチームの発展に尽力いただいたこと対し、クラブとして感謝の意を表します」とした上で、「今回の事態を重大なものと受け止め、組織としての規律意識を改めて見直すとともに、コンプライアンス遵守の徹底と管理体制のさらなる強化に取り組んでまいります」としている。

事案再発・再燃なら「レピュテーションリスク発生の可能性を排除できない」
