全国展開終了から8年半、カールおじさんに新天地　R-1宣伝の「アールおじさん」、お披露目から2か月で話題に

「明治プロビオヨーグルトR-1」のキャラクターが、スナック菓子「カール」のキャラクター・カールおじさんとそっくりの見た目をした「アールおじさん」であることが、SNSで話題になっている。実は、アールおじさんとカールおじさんは「同一人物」だったことがCMで明かされており、この事実も注目を集めている。

明治（東京都中央区）は、長年愛されてきたカールおじさんを起用することで「"懐かしさ"と"新しさ"を融合させ、世代を超えたコミュニケーションを生み出すことが狙い」と説明。さらに、「アールおじさん」以外にも、カールおじさんが明治の活動の広報に携わっていることも明かした。

「『アールおじさん』でもあり『カールおじさん』でもあるんだよ」

「アールおじさん」は、明治の発表によると、2025年10月30日にR-1の新キャラクターとしてお披露目された。カールおじさんの生みの親であるイラストレーター、ひこねのりおさんがキャラクターデザインを務めている。

その後、12月1日に公開された新CMで、実は「アールおじさん」の正体がカールおじさんだったことが明らかにされた。

CMでは、カールおじさんが雪玉を転がしながら登場。その雪玉に巻き込まれ、木にぶつかり雪玉が割れると、中からR-1のパッケージの色と同じ赤の服を来た「アールおじさん」が登場する。CMの最後には、カールのCMでおなじみの「それにつけてもおやつはカール」のリズムで、「それにつけても体調管理にR-1」と流れていた。

発表では、次のような「アールおじさん」のコメントも紹介されている。

「信じられないと思うけどおら実は、『アールおじさん』でもあり『カールおじさん』でもあるんだよ。みんなもびっくりしたと思うけんど、体調管理を応援するときは明治プロビオヨーグルトR-1の姿を借りて活動することにしただよ。実はつい最近『アール』と『カール』の響きが似てるって今更ながら気づいたんだべ。全てはそこから始まっただよ」

26年1月4日頃に、「アールおじさん」がカールおじさんとそっくりな見た目をしていることを指摘する投稿が注目を集めた。これに、同一人物であることを指摘するコメントも寄せられ、話題に。「カールおじさんとアールおじさんて同一人物なの！？」「まさかの同一人物www」といった声が寄せられた。

また、カールは17年8月に全国展開を終了し、現在は西日本限定で販売されている。このことから、「また会えて感動した笑」「寂しかったからカムバック嬉しいな」といった声も上がっていた。