自民・鈴木広報本部長、高市早苗首相めぐる「ヒトラー崇拝」投稿に反論　「事実は一切ありません」

自民党の鈴木貴子広報本部長が2026年2月22日、高市早苗首相をめぐる「事実無根の投稿」に対し、Xで反論した。

「事実無根の投稿に、強い違和感」

発端となったのは、週プレNEWSが同日に配信した「【独裁クイーン】高市首相"やりたい放題"スケジュール2026～2028」との記事だった。

記事では、衆院選で自民党が大勝したことを踏まえ、「これからの高市首相は〝やりたい放題〟に見える」と論じ、「防衛費増税」や「非核三原則の見直し」などの可能性に言及していた。

これを受け、一般ユーザーが同記事を引用し「アドルフヒトラーを崇拝してる人間が日本のトップにいる地獄。自民党に投票した人のどれだけがそれを知っているのだろうか？」などとポスト。投稿は4700件以上拡散され、990件超のコメントが寄せられるなど、大きな注目を集めた。

鈴木氏はこの投稿を引用し、「事実無根の投稿に、強い違和感を覚えます」として反論した。

「『アドルフ・ヒトラーを崇拝している』などという事実は一切ありません」とした上で、「そのような根拠は、記事本文のどこにも示されておらず、取材や裏付けも存在しません」と指摘した。

実際に、週プレNEWSによる記事は高市氏をめぐる政治的評価や将来予測について、強い言葉で表現する構成となっていたが、特定の思想や人物崇拝に言及するものではなく、アドルフ・ヒトラーに関する記述なかった。