元サッカー日本代表・近藤直也さん「本当に強いチームには、言葉の質が高いファン・サポーターがいる」

元サッカー日本代表の近藤直也さんが2026年4月8日、Xで「SNSでの誹謗中傷について」の思いをつづった。







「『人格を否定すること』や『家族にまで矛先を向けること』はまったく別の話」

近藤さんは02年に柏レイソルに入団。16年から18年まではジェフユナイテッド千葉で、19年から20年は東京ヴェルディでプレーした。12年には日本代表に選出された。

8日の投稿では、「SNSでの誹謗中傷について元プロとして19年やってきた立場から正直に思うことがあります」とし、思いをつづった。

「試合に負けた後、うまくいかなかったプレーの後、厳しい言葉が飛んでくるのはこの世界では避けられない部分がある。プロは結果で評価される世界だし、応援してくれているからこそ感情が動くのも理解できる」

一方で、「ただ、それと『人格を否定すること』や『家族にまで矛先を向けること』はまったく別の話」とした。

サッカー界における誹謗中傷問題をめぐっては、サッカーJ1の浦和レッズの公式Xアカウントが7日、「一部選手のSNSアカウントに対し、選手本人およびその家族の人格を傷つける誹謗中傷のメッセージを確認いたしました」とし、注意喚起していた。