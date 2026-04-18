熱中症死亡の症例分析で目立つ「エアコンの故障」　経産省らが呼びかけ「早く試運転を」

2026年夏も平年より高温の猛暑が懸念されている。エアコンが故障したら室内にいても熱中症になる恐れがあり、「熱中症対策に、エアコンの試運転を！ 夏本番の修理や設置工事は非常に混み合います」と経済産業省やメーカーが呼びかけている。 試運転による故障の発見が、夏を安全に過ごす重要ポイントだ。

25年の熱中症搬送患者は10万人超え、6割が高齢者

気象庁によると、地球温暖化の影響により、地球全体で大気全体の温度が底上げされる。日本気象協会が運営するサイトtenki.jpの記事も「昨年と同様に夏の厳しい暑さが前倒しで到来し、夏の長期化を覚悟せざるを得ない」と見込んでいる。

記録破りの暑さがつづいた2025年は、消防庁総務省によると、5～9月の熱中症搬送患者が10万人を超えた。過去最多であり、その6割は高齢者だった。また東京都では、発生場所の4割を「住居等居住場所」が占めた。これらは室内の温度管理がいかに大切かを示している。

東京大学と東京都監察医務院が2013～2023年に熱中症で亡くなった1447症例を分析したところ、「エアコンを適切に使いこなせていなかったために死に至ったと思われる事例」が213例あった。故障やリモコンの電池切れ、送風口にほこりが詰まり風が出ていなかったケースもあったという。