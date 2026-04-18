グループの新たな顔は大村杏20歳　久々の「夏曲」リリース、「笑顔でフレッシュで、さわやかなSKE48見て」

名古屋・栄を拠点に活動するSKE48が2026年3月に36枚目のシングル「サンダルだぜ」を発売した。夏をイメージした王道アイドルソングで、SKE48としては久々の「夏曲」だ。

22年に加入した大村杏さん（20）が初めてセンターポジションに抜擢され、「笑顔でフレッシュで、さわやかなSKE48」をアピール。大村さん、相川暖花さん（22）、伊藤虹々美さん（17）、熊崎晴香さん（28）、河村優愛さん（20）の5人に、新曲の魅力や新年度に向けた意気込みを2回にわたって語ってもらった。（聞き手・構成：J-CASTニュース編集委員 兼 副編集長 工藤博司）

MVは「サンダルを拾って自由に駆け回って解放されていく感じ」表現

―― 新曲「サンダルだぜ」は、情景がイメージしやすい「夏曲」だという印象を持ちました。楽曲の聞きどころ、どんな思いを込めて歌ったか聞かせてください。

大村： 明るい印象を伝えたいので、笑顔を意識しました。うまくいったと思います。

相川： 前作は初めての選抜で慣れないことも多く、ずっとソワソワしていたのですが、今回は割とリラックスして臨めました。

河村： クラップ（手拍子）の音をそのまま使っていただき、初めての経験だったので、（スタッフの皆さんの）愛を感じました。自分がアイドルをしていることを実感できました。3作目で初めて笑顔がコンセプトの楽曲を歌わせていただき、すごく新鮮な体験ができました。

熊崎： 久々の元気で明るい曲です。レコーディングの際には、ファンの皆さんがどこでコールしてくれるかな？と想像しながら歌うのがすごく楽しかったです。私たちが想像しているところに入ってくるところもあると思うし、ファンの方が新しく生み出してくれるコールもあると思います。

伊藤： 春から夏に季節が変わっていく楽しみ、ワクワクや、好きな人と夏を一緒に過ごしたいという強い思いが加速していく様子を、うまく表現できたと思います。

―― ミュージックビデオ（MV）は、冒頭で満月が大きく映し出され、皆さんが踊りだすシーンが印象的です。

大村： オレンジの光になっていると思いますが、これはSKE48カラーになっていて、メンバーがずらっと並んでいる様子が、これからの未来を表現しているのだと思います。何かに挑戦していくような後ろ姿がある一方で、かわいいらしさも見せつつ......というMVになっています。

―― サンダルがクローズアップされるシーンもあります。

大村： サンダルを拾って自由に駆け回って解放されていく感じを表現しています。走り方にもすごくこだわりがあって、思いっきり走ってみたら、監督さんから「すごくいいね」と言っていただけました。今回は（メンバーがアップで映る）リップシーンもすごく多くて、各メンバーがピックアップされています。

―― 振り付けはいかがでしたか？

熊崎： キャッチーな振りが多くて覚えやすかったです。サンダルをポイントとした振り付けが入っていたり、バランス、体幹が大事になってくるような動きだったり......。TikTokなどでも皆さんにも真似していただきたい、特徴的なダンスが組み込まれているので、注目していただきたいです。