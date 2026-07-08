「iPhone離れ」になりかねない...AI競争で後手に回るApple　まさかのGoogleとタッグで「Gemini」に頼る

Appleが2026年後半から27年前半にかけ、折り畳み型を含む複数の新型iPhoneを投入する計画だと国内外のメディアで報じられている。

初の折り畳み型iPhoneは、停滞感を打ち破る切り札になる可能性がある。しかし、その一方で、スマートフォンの差別化に欠かせないAI（人工知能）分野ではライバルのGoogleに頼ることになった。端末価格の高騰も続くなか、日本で絶対的な支持を集めてきたiPhoneの牙城に変化が起きるのだろうか。

「Siri」の技術面の遅れはたびたび指摘

スマートフォンの新機種開発において、いま最も重要な要素の一つがAIだ。Appleでは独自のAIプラットフォーム「Apple Intelligence」を提供しているものの、特に音声アシスタント「Siri」の技術面の遅れはたびたび指摘されている。

Appleは2026年1月、Googleと複数年契約を結び、Googleの生成AI「Gemini」の技術をApple Intelligenceに取り入れる方針を明らかにした。この発表は業界に衝撃を与えた。

もちろん、iPhoneにGeminiがそのまま搭載されるわけではない。GoogleのAI技術を取り入れたApple向けモデルによって、Siriを含むAI機能を強化するという位置づけだ。

ただ、消費者から見れば、「iPhoneのAIがGoogle頼みになった」と映る可能性は十分にある。AI競争におけるAppleの敗北宣言と見る向きが出ても、不思議ではないだろう。

もっとも、AI開発の遅れが、これまでのiPhone販売に大きな打撃を与えてきたわけではない。それだけAppleのブランド力は強い。