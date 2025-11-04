モータースポーツの最高峰「世界ラリー選手権」愛知・岐阜で開催　日本は今、スポーツカーの黄金期かもしれない

世界ラリー選手権（WRC）の第13戦「ラリージャパン」が2025年11月6日～9日、愛知・岐阜県内で開かれる。多くのファンが現地を訪れるほか、ラリージャパン公式チャンネルなどで世界中のモータースポーツファンがリアルタイムの走りを観戦する。そんなモータースポーツの魅力とは何だろうか。

目の前を超スピードでコーナリングして行く迫力

WRCはF1（フォーミュラ・ワン）と並ぶ世界のモータースポーツの最高峰だ。いずれもFIA（世界自動車連盟）の主催で、世界を転戦し、年間のチャンピオンを決定する。現在、WRCのトップカテゴリーに参戦しているのはトヨタ自動車、韓国の現代自動車、英国のMスポーツ・フォードの3チームだ。

かつてF1の日本グランプリは毎年秋に開催され、最盛期は地上波のテレビで生中継される秋の風物詩だった。近年の日本グランプリは毎年春の開催となり、モータースポーツファンにとって秋はWRCのシーズンとなった。

F1がF1専用のレーシングカー（フォーミュラカー）でサーキットを周回するのに対し、WRCは競技のために閉鎖した公道を一般の市販車を改造したラリーカーで走る。

F1は何台ものレーシングカーが同時にサーキットを走り、速さを競う。これに対して、WRCは「スペシャルステージ」と呼ぶ閉鎖した公道などをラリーカーが1台ずつ走り、合計のタイムを競う。街中で見かける市販車をベースとしたラリーカーが目の前の舗装路や林道を、想像を超えるスピードでコーナリングしていく迫力は満点だ。